“Mazzette sul servizio di trasporto ammalati” | due arresti a Palermo Così l’ospedale ha pagato oltre 3 milioni di euro in più del dovuto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) Pagavanosuldiinterno al Policlinico di. Con questa accusa un ex funzionario dele il titolare di una cooperativa sociale sono finiti ai domiciliari dopo un’indagine della Guardia di Finanza e del Nas dei carabinieri partita da una denuncia della stessa direzione dell’istituto. L’ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal gip nei confronti di Maurizio D’Angelo, 63 anni, già segretario del dipartimento dei servizi centrali dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”, e di Alessandro Caccioppo, 49 anni, di Messina, già rappresentante legale della Italy Emergenza Cooperativa Sociale. Entrambi sono indagati per corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. Per lo stesso reato sono indagate altre tre persone. Il giudice ha ...