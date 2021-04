Mauro Romano, la madre Bianca: “Ho visto la cicatrice sulla mando dello sceicco Al Habtoor, è lui mio figlio” (Di lunedì 12 aprile 2021) “È lui, è Mauro”. Non ha dubbi Bianca Romano, la mamma di Mauro, il bambino scomparso nel 1977 all’età di 6 anni a Racale, in Salento. In tutti questi anni lei non si è mai rassegnata e non ha mai smesso di cercare suo figlio e ora potrebbe esserci una svolta nel caso. Il settimanale Oggi ha pubblicato una foto scattata durante un evento mondano di cui è entrata in possesso la signora Bianca: “È lui, è Mauro – ha detto la signora -. Ormai ho pochi ricordi del mio bambino, ma non posso dimenticare il giorno in cui si bruciò la manina col ferro da stiro“. Come spiega il settimanale, a “unire” Mauro e Mohammed Al Habtoor (che risiede a Dubai), oltre al sesto senso di mamma Bianca, anche l’età quasi sovrapponibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) “È lui, è”. Non ha dubbi, la mamma di, il bambino scomparso nel 1977 all’età di 6 anni a Racale, in Salento. In tutti questi anni lei non si è mai rassegnata e non ha mai smesso di cercare suoe ora potrebbe esserci una svolta nel caso. Il settimanale Oggi ha pubblicato una foto scattata durante un evento mondano di cui è entrata in possesso la signora: “È lui, è– ha detto la signora -. Ormai ho pochi ricordi del mio bambino, ma non posso dimenticare il giorno in cui si bruciò la manina col ferro da stiro“. Come spiega il settimanale, a “unire”e Mohammed Al(che risiede a Dubai), oltre al sesto senso di mamma, anche l’età quasi sovrapponibile ...

