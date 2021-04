Massa Martana | il prete ai fedeli durante la messa | sono innamorato | lascio la tonaca

(Di lunedì 12 aprile 2021) Si èe ha deciso di lasciare la. Protagonista della vicenda è don Riccardo Ceccobelli, parroco di(in provincia di Perugia). Illadomenicale, ha dato l’annuncio airiuniti in chiesa. Come racconta La Nazione, ha spiegato che il suo cuore “è” e che per questo ha chiesto la dispensa dal celibato sacerdotale e la riduzione allo stato laicale. Il sacerdote ha 42 anni ed è stato ordinatoil 18 marzo del 2012 a Pantalla, frazione di Todi di cui è originario.

