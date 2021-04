Martina Colombari | “Io e Billy Costacurta andiamo dallo psicologo per le liti con nostro figlio Achille”

(Di lunedì 12 aprile 2021) “Noi ci siamo fatti aiutare”. L’ex Miss Italiaha deciso di raccontare a cuore aperto, in un’intervista al Messaggero, l’esperienza che lei e il maritostanno vivendo con iladolescente, spiegando di aver deciso di rivolgersi ad uno. “Chiedere un aiuto esterno da un esperto o uno, nei momenti di difficoltà, non è qualcosa di cui ci si debba vergognare. Anzi”, ha detto, aggiungendo di aver deciso di rompere il silenzio per essere di esempio ai tanti genitori nella loro stessa situazione. “Per lui siamo l’esempio vivente che l’università non sia fondamentale. Dice: a voi non è servita. Ora si è convinto che vorrebbe aprire un ristorante. Ma prima deve fare gavetta da cameriere, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Martina Colombari

è un genitore in difficoltà, come la maggior parte delle mamme e papà. L'isolamento imposto dalla pandemia ha minato la tranquillità di molte famiglie italiane, come pure la Dad. 'Io ...A Il Messaggeroha invece confessato le sue problematiche legate al lockdown per l'emergenza Coronavirus. L'attrice ha infatti rivelato di essersi rivolta ad uno psicologo insieme ...La conduttrice e suo marito Costacurta si sono rivolti a un esperto: "Il Covid ha rotto gli equilibri e stravolto la routine della famiglia" ...La 45enne e Costacurta si sono fatti aiutare da un esperto Ci sono state continue discussioni con il 16enne in casa per colpa del lockdown e la Dad Martina Colombari è un genitore in difficoltà, come ...