Martina Colombari confida le difficoltà con il figlio sedicenne, ha chiesto aiuto allo psicologo (Di lunedì 12 aprile 2021) L’adolescenza non è un periodo semplice per i ragazzi e per i genitori e Martina Colombari ha confidato ciò che molti non dicono. La sua storia di vita con suo figlio sedicenne può essere di aiuto a tanti altri genitori. L’ex Miss Italia e Billy Costacurta si sono rivolti allo psicologo, hanno chiesto aiuto, non c’è nulla di vergognarsi, anzi è un atto d’amore nei confronti dei figli ma anche per se stessi. Achille, il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, da un anno vive la Dad come la maggior parte dei ragazzi, e se l’adolescenza è complicata la pandemia ha reso tutto molto più difficile. Ognuno ha la propria opinione sull’argomento, i ragazzi non sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 aprile 2021) L’adolescenza non è un periodo semplice per i ragazzi e per i genitori ehato ciò che molti non dicono. La sua storia di vita con suopuò essere dia tanti altri genitori. L’ex Miss Italia e Billy Costacurta si sono rivolti, hanno, non c’è nulla di vergognarsi, anzi è un atto d’amore nei confronti dei figli ma anche per se stessi. Achille, ildie Billy Costacurta, da un anno vive la Dad come la maggior parte dei ragazzi, e se l’adolescenza è complicata la pandemia ha reso tutto molto più difficile. Ognuno ha la propria opinione sull’argomento, i ragazzi non sono ...

Advertising

FQMagazineit : Martina Colombari: “Io e Billy Costacurta andiamo dallo psicologo per le liti con nostro figlio Achille” - zazoomblog : Martina Colombari dallo psicologo: problemi in famiglia a causa del Covid - #Martina #Colombari #dallo #psicologo: - infoitcultura : Covid e Dad, Martina Colombari e Billy Costacurta: «Quante liti con nostro figlio di 16 anni, siamo stati da uno ps… - infoitcultura : Martina Colombari: “Io e Billy dallo psicologo per aver aiuto in famiglia” - infoitcultura : Martina Colombari sull’isolamento famigliare: “Chiedere aiuto non è un atto di debolezza ma di amore” -