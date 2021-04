Mario Malinconico nuovo presidente di TecUp

(Di lunedì 12 aprile 2021) Innovazione:nominatodi, la start up innovativa napoletana costituita da società esperte di processi e servizi innovativiè stato nominatodi, la start up innovativa napoletana costituita da società esperte di processi e servizi innovativi, quali Knowledge for Business (che produce Innovation Village, ad oggi tra le principali iniziative… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mario Malinconico

Il Gaio Fratini che io incontrai e frequentai era un uomo malinconico, ... Oggi proprio dalla sua città, Città della Pieve, ci viene Mario Draghi.



...

Il Gaio Fratini che io incontrai e frequentai era un uomo malinconico, ... Oggi proprio dalla sua città, Città della Pieve, ci viene Mario Draghi.



Zeroventiquattro.it

...TREPUZZI (Lecce) - Angelo Miglietta nasce a Lecce il 9 gennaio 1968. Dopo aver trascorso l’infanzia a Trepuzzi si trasferisce, ancora adolescente, in ...Passa dal via, vendi quasi dieci milioni di copie (a fine 2020 erano più di otto) e finisci in prigione. Il Monopoly di Nintendo è un po’ particolare, ma avendo di fatto, e per forza di cose, il monop ...