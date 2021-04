Marina di Carrara | dal porto alla rete ferroviaria

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il nuovo fascio di binari che collega la banchina Fiorillo, è stato inaugurato questa mattina, 12 aprile 2021, dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e dal presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva. I nuovi binari consentiranno di comporre i treni direttamente sottobordo rispetto alle navi, con notevoli vantaggi in termini di operatività ed efficienza. L'articolo proviene da Firenze Post.

