Maria Elena Capitanio | chi è la giornalista e scrittrice italiana

(Di martedì 13 aprile 2021)nasce a Milano e cresce a Roma, è unaprofessionista, dal 2008 è in attività, ha trattato diversi argomenti. (Linkedin)Tra i suoi articoli ci sono temi come la politica, l’economia, la medicina, l’arte, la moda, il costume e l’attualità. Il tutto è stato scritto e redatto in testate nazionali sia di quotidiani che di settimanali. Vanta anche delle comparse in radio e in tv, pubblica tre saggi di cui uno sul femminismo intitolato: “La Deriva del Femminismo: dalle suffragette al movimento Me Too”, distribuito da Historica. Il suo libro si pone come un viaggio sulle tracce dell’identità femminile, si parte dai primordi del femminismo del ‘700 per poi passare al “power dress” delle politiche nel ‘900, infine si arriverà al movimento Me Too. Il libro analizza in modo ...