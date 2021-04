Maria Elena Boschi, Berruti nella bufera: perché si è vaccinato a 36 anni (Di lunedì 12 aprile 2021) Giulio Berruti, compagno di Maria Elena Boschi, è finito nella bufera dopo aver annunciato di essersi vaccinato. Su Instagram, l’attore ha pubblicato una foto in cui si sottopone alla prima dose di vaccino, dando vita a un’accesa polemica. Classe 1984, il divo romano ha condiviso con i follower il primo passo verso l’immunità, lanciando un messaggio importante e invitando tutti a vaccinarsi. Sotto lo scatto del fidanzato di Maria Elena Boschi però non sono mancati i commenti e le critiche. “Beato te. A noi poveri comuni mortali ci vaccineranno nel 2000 e mai. Italia è un paese di medici e vecchi!”, ha scritto qualcuno. “Ma come mai un under 40 non medico o insegnante lo ha potuto fare?”, ha aggiunto un altro. “Come mai ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 aprile 2021) Giulio, compagno di, è finitodopo aver annunciato di essersi. Su Instagram, l’attore ha pubblicato una foto in cui si sottopone alla prima dose di vaccino, dando vita a un’accesa polemica. Classe 1984, il divo romano ha condiviso con i follower il primo passo verso l’immunità, lanciando un messaggio importante e invitando tutti a vaccinarsi. Sotto lo scatto del fidanzato diperò non sono mancati i commenti e le critiche. “Beato te. A noi poveri comuni mortali ci vaccineranno nel 2000 e mai. Italia è un paese di medici e vecchi!”, ha scritto qualcuno. “Ma come mai un under 40 non medico o insegnante lo ha potuto fare?”, ha aggiunto un altro. “Come mai ...

Advertising

tormentony : RT @LaNotiziaTweet: 'Un milione di voti se cacciate Conte': Report e i messaggi tra Maria Elena Boschi e l'ex tesoriere della Lega Gianmari… - milkoscaglione : RT @franna_rugg84: Un milione di voti per cacciare quel 'cretino di Conte'. Domani guarderò il servizio di Report per saperne di più su que… - mariaelenaviggi : #Draghi ha bloccato la vendita del 70% di una azienda italiana di semiconduttori alla #Cina. Un veto nell’ambito de… - gaetano_corallo : RT @franna_rugg84: Un milione di voti per cacciare quel 'cretino di Conte'. Domani guarderò il servizio di Report per saperne di più su que… - tds1990 : RT @perchetendenza: 'Gelli': Perché secondo un servizio di @reportrai3 che andrà in onda lunedì l'ex tesoriere della Lega Gianmario Ferramo… -