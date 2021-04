Maria De Filippi attaccata duramente dall’ex insegnante di Amici Mia Molinari: “L’unica vera regina della televisione è la Carrà” (Di lunedì 12 aprile 2021) La ballerina Mia Molinari porta avanti da due settimane una vera e propria guerra contro la trasmissione Amici di Maria De Filippi. Dopo aver criticato con rabbia le scelte artistiche del talent e l’atteggiamento dei ballerini, la donna è tornata sull’argomento. In questi giorni ha infatti spiegato il motivo che la portò ad allontanarsi dal programma dopo una breve esperienza come insegnante. Il primo attacco di Mia Molinari a Maria De Filippi Due settimane fa l’insegnante di danza Mia Molinari aveva espresso con decisione la sua opinione nei confronti del talent show Amici di Maria De Filippi. Sul suo profilo Instagram erano comparse parole ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 12 aprile 2021) La ballerina Miaporta avanti da due settimane unae propria guerra contro la trasmissionediDe. Dopo aver criticato con rabbia le scelte artistiche del talent e l’atteggiamento dei ballerini, la donna è tornata sull’argomento. In questi giorni ha infatti spiegato il motivo che la portò ad allontanarsi dal programma dopo una breve esperienza come. Il primo attacco di MiaDeDue settimane fa l’di danza Miaaveva espresso con decisione la sua opinione nei confronti del talent showdiDe. Sul suo profilo Instagram erano comparse parole ...

