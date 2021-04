Maria Chiara Carrozza nominata presidente del Cnr: è la prima donna alla guida del più importante ente di ricerca italiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) ha un nuovo presidente: è l’ex ministro Maria Chiara Carrozza, che resterà in carica peri prossimi quattro anni. È la prima volta nella storia che l’ente di ricerca più importante d’Italia è guidato da una donna. La nomina è stata voluta dal ministro dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, con il decreto firmato oggi, 12 aprile 2021. Laurea in Fisica all’università degli studi di Pisa, dottorato in ingegneria alla Scuola Superiore Sant’Anna, Maria Chiara Carrozza, 56 anni, è professore ordinario di Bioingegneria Industriale. Dirige e conduce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) ha un nuovo: è l’ex ministro, che resterà in carica peri prossimi quattro anni. È lavolta nella storia che l’dipiùd’Italia èto da una. La nomina è stata voluta dal ministro dell’Università e dellaCristina Messa, con il decreto firmato oggi, 12 aprile 2021. Laurea in Fisica all’università degli studi di Pisa, dottorato in ingegneriaScuola Superiore Sant’Anna,, 56 anni, è professore ordinario di Bioingegneria Industriale. Dirige e conduce ...

Advertising

HuffPostItalia : Maria Chiara Carrozza presidente del Cnr, prima donna nella storia - Avvenire_Nei : Maria Chiara #Carrozza è la prima presidente donna del #Cnr - andreabettini : +++Maria Chiara #Carrozza nominata alla guida del #CNR. È la prima Presidente donna nella storia dell'ente+++ - francang1950 : RT @Agenzia_Ansa: Maria Chiara Carrozza è presidente del Cnr e sarà in carica per i prossimi quattro anni. E' la prima presidente donna nel… - lmbcld : RT @Agenzia_Ansa: Maria Chiara Carrozza è presidente del Cnr e sarà in carica per i prossimi quattro anni. E' la prima presidente donna nel… -