Marco Vincenzi è il nuovo presidente del Consiglio regionale del Lazio

(Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Marco Vincenzi è stato eletto nuovo presidente del Consiglio del Lazio dall’Assemblea regionale. L’attuale capogruppo del Pd, che dopodomani compirà 63 anni e che diventa così il 18esimo presidente della Pisana dopo le dimissioni di Mauro Buschini, ha ottenuto 34 voti alla seconda chiamata, quando erano presenti 44 consiglieri su 51. Sei voti sono andati al capogruppo della Lega, Angelo Tripodi, due le schede bianche e due le nulle. Il quorum previsto era di 31 preferenze. Non hanno partecipato alla votazione i 6 consiglieri di Fratelli d’Italia e l’esponente del M5S, Gaia Pernarella, assente per motivi personali.

Advertising

martabonafoni : Buon lavoro a Marco Vincenzi, nuovo presidente del Consiglio della @RegioneLazio, nel segno di un nuovo slancio per… - TG24info : Regione – Marco Vincenzi è il nuovo presidente del consiglio - PD_Lazio : BUON LAVORO PRESIDENTE! Marco Vincenzi e' stato nominato presidente del Consiglio regionale del Lazio. Succede a… - Activnews24 : Marco Vincenzi (PD) è il nuovo presidente del Consiglio regionale del #Lazio, prende il posto di Mauro Buschini, di… - TeleuniversoTV : Lazio – Marco Vincenzi nuovo presidente del Consiglio Regionale : -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Vincenzi

eletto nuovo presidente del Consiglio regionale del Lazio . Sono 34 i voti a favore del capogruppo del Pd al termine del secondo scrutinio in Aula, ha annunciato il vicepresidente Devid ...L'aula, presieduta dal vicepresidente Devid Porrello (M5S), ha espresso 33 voti per il capogruppo del Pd,, 7 schede bianche e 4 nulle. Quindi, per un voto non e' stato raggiunto il ...Oggi è stato eletto il nuovo presidente del Consiglio Regionale del Lazio. Marco Vincenzi subentra al dimissionario Mauro Buschini. Così la consigliera regionale Sara Battisti: “Esprimo le mie più ...Marco Vincenzi e’ stato eletto nuovo presidente del Consiglio del Lazio dall’Assemblea regionale. L’attuale capogruppo del Pd, che dopodomani compira’ 63 anni e che diventa cosi’ il 18esimo presidente ...