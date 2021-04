Manifestazione “IoApro” a Roma, il corteo dei commercianti vietato dalla Questura. FOTO (Di lunedì 12 aprile 2021) Alla protesta non solo ristoratori, ma anche titolari di palestre e di attività chiuse per via dell'emergenza Covid. Gli organizzatori hanno scelto piazza San Silvestro come luogo di concentramento per poi sfilare verso Montecitorio. Le strade del centro della capitale sono blindate dalle forze dell'ordine Leggi su tg24.sky (Di lunedì 12 aprile 2021) Alla protesta non solo ristoratori, ma anche titolari di palestre e di attività chiuse per via dell'emergenza Covid. Gli organizzatori hanno scelto piazza San Silvestro come luogo di concentramento per poi sfilare verso Montecitorio. Le strade del centro della capitale sono blindate dalle forze dell'ordine

Agenzia_Ansa : Blindati e idranti schierati in varie strade, transenne e chiusure di strade attorno a Montecitorio. Centro storico… - SkyTG24 : Manifestazione “IoApro” a Roma, il corteo dei commercianti vietato dalla Questura. FOTO - myrtamerlino : Finalmente domani torno in diretta a @Ariachetira! Dopo aver messo ko l'ernia cervicale mi aspetta il mio nuovo stu… - PieCicci74 : RT @GiuseppePalma78: Vietata manifestazione #IoApro. Il governo impone la chiusura ai ristoranti, li ristora con 4.000€ su 100.000 di perdi… - lori_gianna : RT @benq_antonio: 'Lamorgese schiera gli agenti in stazione termini a #Roma che e' pieno di clandestini e blocca e non fa passare i sicilia… -