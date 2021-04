Maltempo, CIA: “Subito piano emergenza per ristoro danni da gelate nei campi” (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Le gelate della scorsa settimana hanno colpito il 60% dell’agricoltura italiana con gravi danni riscontrati in tutto il Paese da nord a sud, fino in Sardegna. Ne deriva, secondo le stime di Cia-Agricoltori Italiani, un taglio della produzione anche totale e per diversi milioni che richiede – questo l’appello lanciato oggi dalla Confederazione – un piano d’emergenza con risorse ancora più straordinarie e nuove strategie contro i cambiamenti climatici. “Servono – sottolinea Cia – migliori strumenti di gestione del rischio e incentivi, attraverso il PNRR, allo sviluppo di sistemi tecnologici di protezione delle colture. La straordinarietà delle forti e brusche variazioni meteorologiche nel momento di piena fioritura delle piante, fa evidenziare, ora, l’urgenza di un nuovo approccio al problema delle ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Ledella scorsa settimana hanno colpito il 60% dell’agricoltura italiana con graviriscontrati in tutto il Paese da nord a sud, fino in Sardegna. Ne deriva, secondo le stime di Cia-Agricoltori Italiani, un taglio della produzione anche totale e per diversi milioni che richiede – questo l’appello lanciato oggi dalla Confederazione – und’con risorse ancora più straordinarie e nuove strategie contro i cambiamenti climatici. “Servono – sottolinea Cia – migliori strumenti di gestione del rischio e incentivi, attraverso il PNRR, allo sviluppo di sistemi tecnologici di protezione delle colture. La straordinarietà delle forti e brusche variazioni meteorologiche nel momento di piena fioritura delle piante, fa evidenziare, ora, l’urgenza di un nuovo approccio al problema delle ...

Advertising

annalisanicolet : RT @Cia_Agricoltura: L'#Italia alla conta dei #danni delle #gelate?? Ko il 60% dell'#agricoltura nazionale, da Nord a Sud #Italia, fino in… - AgriculturaIT : Maltempo. @Cia_Agricoltura , subito piano emergenza per ristoro danni da gelate nei campi - ESG89_Group : Maltempo: Cia, subito piano emergenza per ristoro danni da gelate nei campi | cuoreeconomico @Cia_Agricoltura - CuoreEconomico : Maltempo: Cia, subito piano emergenza per ristoro danni da gelate nei campi | cuoreeconomico @Cia_Agricoltura - Blitiri1 : RT @Cia_Agricoltura: L'#Italia alla conta dei #danni delle #gelate?? Ko il 60% dell'#agricoltura nazionale, da Nord a Sud #Italia, fino in… -