“Mai parlato di rinnovo”: la Juventus ora può approfittarne (Di lunedì 12 aprile 2021) La Juventus è alla ricerca di rinforzi per l’attacco e c’è la possibilità di mettere le mani su un calciatore a prezzo di saldo Sprint per la Champions partita: la doppia vittoria contro Napoli e Genoa rilancia le ambizioni della Juventus. Proprio quando Pirlo sembrava sulla graticola, i bianconeri hanno conquistato sei punti fondamentali per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 12 aprile 2021) Laè alla ricerca di rinforzi per l’attacco e c’è la possibilità di mettere le mani su un calciatore a prezzo di saldo Sprint per la Champions partita: la doppia vittoria contro Napoli e Genoa rilancia le ambizioni della. Proprio quando Pirlo sembrava sulla graticola, i bianconeri hanno conquistato sei punti fondamentali per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : #Pioli non benissimo sulla questione scudetto ('Non abbiamo mai parlato di scudetto, lo avete fatto voi. Noi siamo… - borghi_claudio : @RizzoGiov @4everAnnina @Paola15617884 Ma l'avete vista la conferenza stampa? La giornalista ha chiesto se non se l… - Steve80227183 : @meb @FCurridori @ilgiornale Non leggerò l'intervista (non leggo mai la stampa umoristica) ma sicuramente avrai par… - Moonlightshad1 : RT @P_Rava: @Moonlightshad1 Cristina, devi coinvolgere ufficialmente nella vicenda il @pdnetwork ed @EnricoLetta, visto che questo account… - P_Rava : @Moonlightshad1 Cristina, devi coinvolgere ufficialmente nella vicenda il @pdnetwork ed @EnricoLetta, visto che que… -