Maddalena Corvaglia | rivelato il segreto che ha distrutto l’amicizia con la Canalis

(Di lunedì 12 aprile 2021)ha confermato la fine delcon Elisabetta: le sue affermazioni fanno pensare al peggio.ed Elisabettasembrano aver litigato in maniera “definitiva”. Le due donne, ex veline, sono state a lungo inseparabili: non solo quando condividevano il bancone di Striscia la Notizia, ma anche dopo sono rimaste unite come L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Amiche per anni, anche lontano dal piccolo schermo, Elisabetta Canalis esi sono allontanate da mesi. La lite che le ha separate ha ragioni che le due ex veline di Striscia la notizia non hanno mai chiarito, preferendo tenere riservati i fatti che le ...Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! In questa puntata personaggi famosi per ...Maddalena Corvaglia ha confermato la fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis: le sue affermazioni fanno pensare al peggio. Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sembrano aver litigato in maniera ...“È un grande dolore”, così Maddalena Corvaglia commenta l’allontanamento da Elisabetta Canalis, sua ex collega velina e amica di sempre ...