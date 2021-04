ma per quanto tempo deve durare ancora il coprifuoco? il caso san marino e la promessa di de luca (Di lunedì 12 aprile 2021) Da corrieredellosport.it coprifuoco 'Credo che usciremo dalla zona rossa al 90 per cento da lunedì'. Lo ha annunciato Vincenzo De luca, il presidente della Regione Campania, durante un incontro al Comune ... Leggi su dagospia (Di lunedì 12 aprile 2021) Da corrieredellosport.it'Credo che usciremo dalla zona rossa al 90 per cento da lunedì'. Lo ha annunciato Vincenzo De, il presidente della Regione Campania, durante un incontro al Comune ...

Advertising

ivanscalfarotto : La pandemia ha diviso l’Italia in garantiti e non garantiti, per questo occorre riaprire quanto prima. In quelle pi… - DAZN_IT : Siamo molto amareggiati per quanto accaduto oggi sulla nostra piattaforma. Siamo assolutamente consapevoli della gr… - capuanogio : ?? Bene ma non benissimo #Ibrahimovic (pure meno bene il ristoratore per quanto mi riguarda) - GiorgioSciara01 : @CarloCalenda Caro Calenda, ti ripeto. Leggi tutti i tweet che posto e non solo quelli sui massimi sistemi. Vedrai… - vgaIIagher : non capisco come faccia a non piacervi iron man 3 per quanto mi riguarda è il mio preferito della saga perchè viene… -