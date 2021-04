M5s: Grillo ricorda G.Casaleggio, vedessi cosa succede! (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono "5 anni che non ci sei ma vedessi quello che sta succedendo!". Così Beppe Grillo nel trailer di presentazione dell'evento in ricordo di Gianroberto Casaleggio #Sum05 in corso in live streaming. . ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono "5 anni che non ci sei maquello che sta succedendo!". Così Beppenel trailer di presentazione dell'evento in ricordo di Gianroberto#Sum05 in corso in live streaming. . ...

Advertising

NicolaSabbion : RT @BiondoNik: Dice, 'non sono calato dall'alto', ma è stato imposto da Grillo. Dice, 'voglio essere votato da una piattaforma', ma la pi… - giornaleradiofm : M5s: Grillo ricorda G.Casaleggio, vedessi cosa succede!: (ANSA) - ROMA, 12 APR - Sono '5 anni che non ci sei ma ved… - esseffesse : RT @BiondoNik: Dice, 'non sono calato dall'alto', ma è stato imposto da Grillo. Dice, 'voglio essere votato da una piattaforma', ma la pi… - iconanews : M5s: Grillo ricorda G.Casaleggio, vedessi cosa succede! - rubinos099 : RT @OrtigiaP: Intervista a tutto campo a @matteosalvinimi che ribadisce il senso della Lega in questo governo anomalo. Non lascia l'Italia… -