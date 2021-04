M5s, Di Battista: ho scelto coerenza idee G.Casaleggio non convenienza (Di lunedì 12 aprile 2021) "Essere chiamato ad aprire questo evento mi ripaga anche di alcune delusioni". Lo ha detto Alessandro Di Battista in videoconferenza con il Sum#05 dedicato a Gianroberto Casaleggio, in diretta sul ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) "Essere chiamato ad aprire questo evento mi ripaga anche di alcune delusioni". Lo ha detto Alessandro Diin videoconferenza con il Sum#05 dedicato a Gianroberto, in diretta sul ...

Advertising

repubblica : M5S, la proposta per istituire il 12 aprile la giornata in ricordo di Gianroberto Casaleggio. Oggi la celebrazione… - danieledv79 : RT @MarcoFattorini: Di Battista a #Sum05: 'Continuo a prendere posizioni spesso scomode, che hanno pregiudicato in parte la mia carriera p… - Desmondo90 : @SHIN_Fafnhir @orsi_massimo @MPenikas Tu sei troppo focalizzato su ciò che sta accadendo in questa legislatura ('ri… - BimbiMeb : RT @MarcoFattorini: Di Battista a #Sum05: 'Continuo a prendere posizioni spesso scomode, che hanno pregiudicato in parte la mia carriera p… - MarcoFattorini : Di Battista a #Sum05: 'Continuo a prendere posizioni spesso scomode, che hanno pregiudicato in parte la mia carrie… -