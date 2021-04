M5S: "Da Casaleggio solo illazioni Pagamenti a Rousseau dai singoli" (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Movimento 5 Stelle respinge al mittente le accuse di Davide Casaleggio. Affermare che la questione economica dei conti di Rousseau possa essere legata alla questione dei due mandati "è una pura illazione, la correlazione è malevola e priva di fondamento", spiega ad Affaritaliani.it un parlamentare di primo livello del... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Movimento 5 Stelle respinge al mittente le accuse di Davide. Affermare che la questione economica dei conti dipossa essere legata alla questione dei due mandati "è una pura illazione, la correlazione è malevola e priva di fondamento", spiega ad Affaritaliani.it un parlamentare di primo livello del... Segui su affaritaliani.it

