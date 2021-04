Lutto gravissimo per Ivana Mrazova. Poche parole per annunciare cosa è successo: “Ti amo” (Di lunedì 12 aprile 2021) Un momento difficile quello che sta affrontando Ivana Mrazova. La notizia della morte del padre è arrivata drastica e irreversibile. Recentissimo è stato l’annuncio della stessa donna, compiuto via social, in cui con pochissime e concise parole ha dato notizia al popolo dei suoi follower. La fidanzata di Luca Onestini ha già ricevuto una forte ondata di calore e cordoglio comune da parte degli affezionati. Moltissimi sono stati i messaggi di vicinanza e affetto da parte di amici e seguaci. Tuttavia il dolore è rimasto assolutamente percettibile nella stringata formula con cui Ivana Mrazova ha deciso di salutare il suo amato genitore. Ivana Mrazova in Lutto: è morto il padre Sebbene le cause del decesso non siano state esternate, era già ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 12 aprile 2021) Un momento difficile quello che sta affrontando. La notizia della morte del padre è arrivata drastica e irreversibile. Recentissimo è stato l’annuncio della stessa donna, compiuto via social, in cui con pochissime e conciseha dato notizia al popolo dei suoi follower. La fidanzata di Luca Onestini ha già ricevuto una forte ondata di calore e cordoglio comune da parte degli affezionati. Moltissimi sono stati i messaggi di vicinanza e affetto da parte di amici e seguaci. Tuttavia il dolore è rimasto assolutamente percettibile nella stringata formula con cuiha deciso di salutare il suo amato genitore.in: è morto il padre Sebbene le cause del decesso non siano state esternate, era già ...

Advertising

SmorfiaDigitale : Elisa colpita da un gravissimo lutto: Il Covid se li portati via entrambi - infoitcultura : Elisa colpita da un gravissimo lutto: «Il Covid se li è portati via entrambi» - MaggioreSimona : RT @Gazzettino: Elisa colpita da un gravissimo lutto: «Il Covid se li è portati via entrambi» - Gazzettino : Elisa colpita da un gravissimo lutto: «Il Covid se li è portati via entrambi» - ilmessaggeroit : Elisa colpita da un gravissimo lutto: «Il Covid se li è portati via entrambi» -