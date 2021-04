L’UE impone nuovi dazi sulle importazioni di alluminio cinese (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – A seguito di un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio dalla Cina, la Commissione europea ha imposto nuovi dazi – compresi tra il 19,3% e il 46,7% a seconda dell’esportatore – per le suddette importazioni. Le tariffe, che entreranno in vigore domani, sono previste per sei mesi, ma potranno essere prorogate per cinque anni. L’inchiesta era stata aperta dopo una denuncia dell’European Aluminium, l’associazione dei produttori dell’Unione europea. Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – A seguito di un’inchiesta antidumping relativa alledi prodotti laminati piatti didalla Cina, la Commissione europea ha imposto– compresi tra il 19,3% e il 46,7% a seconda dell’esportatore – per le suddette. Le tariffe, che entreranno in vigore domani, sono previste per sei mesi, ma potranno essere prorogate per cinque anni. L’inchiesta era stata aperta dopo una denuncia dell’European Aluminium, l’associazione dei produttori dell’Unione europea.

Advertising

egidio_gialdini : Non c’è da stupirsi che, di fronte al “pasticcio” nell’episodio controverso del vertice Unione europea-Turchia svol… - PaolaAnna8 : RT @ombrysan: @claudio_2022 La Turchia è geograficamente in un posizione ottimale per la rotta migratoria così come lo è l'Italia ma, la UE… - benandato : RT @ombrysan: @claudio_2022 La Turchia è geograficamente in un posizione ottimale per la rotta migratoria così come lo è l'Italia ma, la UE… - ombrysan : @claudio_2022 La Turchia è geograficamente in un posizione ottimale per la rotta migratoria così come lo è l'Italia… - giovann58134961 : Chi difende i bambini dal caos gender con la legge Zan rischierà la prigione -

Ultime Notizie dalla rete : L’UE impone Vaccino Covid, la Germania ha violato le regole Ue? Corriere della Sera