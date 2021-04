Lucio Dalla e Padre Pio: spuntano le rivelazioni dell’ipotesi del cantante nella nuova biografia (Di lunedì 12 aprile 2021) Ad arricchire la parabola della già unica vita del redentore della canzone italiana, personaggio senza dubbio oggetto di un culto per alcuni, ci pensa ancora l’estro dello stesso cantautore bolognese, rappresentato in una nuova e completa biografia. Ernesto Assante e Gino Castaldo hanno dedicato un libro alla biografia dell’uomo dietro la leggenda della musica italiana, e hanno svelato un affascinante aneddoto circa una personale convinzione di Lucio Dalla. Una convinzione così convintamente espressa e ripetuta da risultare vera in maniera retroattiva. La biografia si chiama ‘Lucio Dalla’, una biografia umana e musicale di chi viene presentato come un ‘simpatico bugiardo’. Lucio Dalla ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 12 aprile 2021) Ad arricchire la parabola della già unica vita del redentore della canzone italiana, personaggio senza dubbio oggetto di un culto per alcuni, ci pensa ancora l’estro dello stesso cantautore bolognese, rappresentato in unae completa. Ernesto Assante e Gino Castaldo hanno dedicato un libro alladell’uomo dietro la leggenda della musica italiana, e hanno svelato un affascinante aneddoto circa una personale convinzione di. Una convinzione così convintamente espressa e ripetuta da risultare vera in maniera retroattiva. Lasi chiama ‘’, unaumana e musicale di chi viene presentato come un ‘simpatico bugiardo’....

Ultime Notizie dalla rete : Lucio Dalla Almanacco del 13 - 04 - 2021 ore 07:30 ...1895 Boscoreale un paesino Alle falde del Vesuvio si ritrovano i resti della villa romana di Lucio ...detto la felicità è la condizione naturale di bambini piccoli finché non vengono contaminati dalla ...

'mi chiamo gesubambino' - quando lucio dalla faceva credere che il suo vero padre fosse padre pio Pasquale Chessa per 'il Messaggero' lucio dalla ernesto assante gino castaldo cover Che il principe di Costantinopoli Antonio de Curtis di Bisanzio, nato col solo cognome della madre 28 anni prima, avesse comprato la sua paternità ...

Lucio Dalla, una biografia di un simpatico bugiardo L'HuffPost Coronavirus, morto a Sulmona l'imprenditore Lucio Ricci. Aveva 63 anni E’ morto infatti ieri all’età di sessantatré anni Lucio Ricci, imprenditore di Sulmona noto per ... solo questa settimana, dalla Marsica dove l’ondata degli ultimi contagi ha fatto schizzare al 10,8% ...

"Dalla, colpo di genio dello show ai Buskers" Nella biografia scritta da Gino Castaldo ed Ernesto Assante anche il ricordo della partecipazione all’edizione 1989 del festival ...

