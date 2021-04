Luca Barbareschi presiederà la giuria del premio Penisola Sorrentina (Di lunedì 12 aprile 2021) “Felice di presiedere per il quarto anno consecutivo la giuria del prestigioso premio Penisola Sorrentina”. Così dichiara, sulla sua pagina fb ufficiale, l’attore, regista e produttore cinematografico, che dal 19 aprile torna su Rai 3 (in seconda serata, dopo Report) al timone della trasmissione “In Barba a tutto”. Anche per l’edizione 2021 (la numero 26) l’attore, produttore, regista, patron del Gruppo Eliseo presiederà la giuria del prestigioso riconoscimento dedicato al mondo dell’audiovisivo, patrocinato dal Ministero della Cultura e dalla Regione Campania. “Luca Barbareschi è un’eccellenza ed una garanzia del mercato televisivo, teatrale ed audiovisivo italiano. Produzioni come quelle di Adriano Olivetti, Io sono Mia, Mennea, Chiara Lubich ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) “Felice di presiedere per il quarto anno consecutivo ladel prestigioso”. Così dichiara, sulla sua pagina fb ufficiale, l’attore, regista e produttore cinematografico, che dal 19 aprile torna su Rai 3 (in seconda serata, dopo Report) al timone della trasmissione “In Barba a tutto”. Anche per l’edizione 2021 (la numero 26) l’attore, produttore, regista, patron del Gruppo Eliseoladel prestigioso riconoscimento dedicato al mondo dell’audiovisivo, patrocinato dal Ministero della Cultura e dalla Regione Campania. “è un’eccellenza ed una garanzia del mercato televisivo, teatrale ed audiovisivo italiano. Produzioni come quelle di Adriano Olivetti, Io sono Mia, Mennea, Chiara Lubich ...

