Love and Monsters, senza volerlo, racconta la nostra voglia di ricominciare (Di lunedì 12 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=FdRQy0DM3h8 Se non l’avete intuito dal titolo ci pensa il prologo a farvi capire che Love and Monsters non si prende sul serio. Con una serie di disegni ci viene raccontato che per fermare un asteroide dal colpire la Terra l’abbiamo bombardato di missili. I pezzi distrutti caduti sul pianeta hanno però portato un agente mutante che ha colpito solo gli animali a sangue freddo, trasformandoli in mostri giganti. Il 95% della razza umana è stata uccisa dagli scontri con i mostri e adesso i rimanenti vivono in bunker. Ma il film non è sullo scontro, il film è su Joel, il protagonista, che vediamo subito essere l’unico del suo bunker che nei 7 anni passati non ha trovato una donna. Vivono tutti insieme, tutti accoppiati, tranne lui. Solo. Tutti sono guerrieri ammazza-mostri, lui è il cuoco a cui proibiscono di ... Leggi su wired (Di lunedì 12 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=FdRQy0DM3h8 Se non l’avete intuito dal titolo ci pensa il prologo a farvi capire cheandnon si prende sul serio. Con una serie di disegni ci vieneto che per fermare un asteroide dal colpire la Terra l’abbiamo bombardato di missili. I pezzi distrutti caduti sul pianeta hanno però portato un agente mutante che ha colpito solo gli animali a sangue freddo, trasformandoli in mostri giganti. Il 95% della razza umana è stata uccisa dagli scontri con i mostri e adesso i rimanenti vivono in bunker. Ma il film non è sullo scontro, il film è su Joel, il protagonista, che vediamo subito essere l’unico del suo bunker che nei 7 anni passati non ha trovato una donna. Vivono tutti insieme, tutti accoppiati, tranne lui. Solo. Tutti sono guerrieri ammazza-mostri, lui è il cuoco a cui proibiscono di ...

Dylan O'Brien ha dichiarato di essere un fan delle Blackpink Anche Dylan O'Brien ha apprezzato moltissimo il documentario sulle Blackpink, e ha raccontato tutto in un'intervista promozionale di Love And Monsters, che l'attore ha tenuto con Netflix Brasil.

