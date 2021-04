Lottie Moss tra foto bollenti e outfit striminziti

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 12 aprile 2021) My sister is Kate. Mia sorella è Kate. Queste le parole di presentazione disul suo profilo social. Una sorella (sorellastra in realtà, hanno lo stesso padre) tanto nota quanto ingombrante per la 23enne. Lei però è capacissima di brillare anche da sola, senza quel bagaglio familiare. Dopo aver tentato di diventare famosa come modella “tradizionale”,ha virato su una carriera hot. Lea pagamento Trasferitasi a Los Angeles in pianta stabile,ha fatto discutere di recente per la sua decisione di vendere contenutisulla piattaforma per adulti Glow, dove le immagini senza veli si possono acquistare a circa 2 euro l’una. Una scelta, quella di, che non è piaciuta ...