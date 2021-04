L’oste di Bologna | “La peggiore politica cavalca le proteste in piazza”

Leggi su dire

(Di lunedì 12 aprile 2021) BOLOGNA – Nel giorno in cui tanti ristoratori tornano in piazza per chiedere ristori e riaperture, Fabio Rodda, titolare a Bologna dell’Osteria dell’Orsa, torna a smarcarsi da una protesta dai connotati che non condivide. “Guardo i miei colleghi che scendono in piazza in maniera molto naive, senza rendersi conto che vengono cavalcati dalla peggiore politica“, osserva l’oste, che pure ribadisce tutta la sua amarezza per il trattamento riservato dallo Stato alla sua categoria e assicura di comprendere la rabbia dei colleghi.