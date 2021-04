Lorenzo Sonego conquista l’ATP di Cagliari

(Di lunedì 12 aprile 2021)la vittoria nel torneo ATP di. Per il tennista venticinquenne di Torino, questo è il secondo titolo in carriera. Ultimamente il tennis italiano si sta facendo notare in tutto il mondo grazie ai giovani talenti che continuano a collezionare bei risultati. Orasi trova alla posizione 29 del ranking ATP.in semifinale ai Sardegna Openil secondo titolo, com’è andata la finale? Sicuramente la finale del torneo ATP di, il Sardegna Open, non poteva andare meglio percheil suo secondo titolo. Il tennista durante l’ultima e più ...

Con la finale di Cagliari vinta da, l'Italia si è assicurata quattro giocatori tra i primi 30 tennisti del mondo. Nel ranking Atp pubblicato questa mattina Matteo Berrettini figura numero 10, Fabio Fognini 18, Jannik ...La nuova classifica ATP sorride all' Italia , che per la prima volta dal 1977 conta quattro giocatori nella Top - 30. Un risultato ottenuto grazie a, riuscito ad arrampicarsi fino alla posizione numero 28 in seguito al successo ottenuto ieri al Sardegna Open , battendo in finale Laslo Djere . Matteo Berrettini rimane saldo al ...Si tratta quindi di un dato che conferma ulteriormente l’ottimo momento che tutto il movimento italiano sta vivendo, potendo contare su un top 10, su due top 20 e su quanto hann ...Momento molto positivo per il tennis italiano com ben 10 giocatori nella Top 100 dell'ultimo aggiornamento del ranking italiano. Addirittira sono 4 gli azzurri nella Top 30, non accadeva dal 1977. Con ...