L’Optimus Prime giocattolo che si trasforma da solo

Leggi su wired

(Di lunedì 12 aprile 2021) (Foto: Robosen)È difficile trovare una versione più realistica e sorprendente delrealizzato da Robosen per Hasbro: grazie a un’elaborata struttura in ben 5000 componenti, 60 microchip e a 27 servomotori per muovere ogni articolazione può esibirsi in una complessa serie di movimenti, ma soprattutto puòrsi tuttopassando in pochi secondi da autoarticolato Freightliner a robottone alto mezzo metro. Dopo anni di modelli decisamente ispirati alla saga Transformers, la società Robosen Robotics ha tolto dunque i veli dal suo pezzo più pregiato (e certificato) con lo speciale OptimusAuto-Converting Programmable Advanced Robot che viene presentato come il primo modellino al mondo in grado dirsi autonomamente da autoarticolato a robot oltre a ...