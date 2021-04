Londra riapre | fra pub e negozi | tutti in fila a Oxford Street

(Di lunedì 12 aprile 2021) "Welcome back", bentornati, recita un cartello in, la via dello shopping diche si è rianimata nel primo lunedì in cui, in tutto il Regno Unito, riaprono i, di qualsiasi ...

"Welcome back", bentornati, recita un cartello in Oxford Street, la via dello shopping di Londra che si è rianimata nel primo lunedì in cui, in tutto il Regno Unito, riaprono i negozi, di qualsiasi tipologia. Le code all'esterno sono il simbolo di questa tornata di riaperture definita dal governo. Il Regno Unito riapre. Secondo uno studio dell'Imperial College di Londra, il Regno Unito potrebbe raggiungere l'immunità di gregge con quasi tre quarti della popolazione con anticorpi contro il virus. Prime riaperture in Gran Bretagna. Con oltre 40 milioni di vaccinati, il governo ha dato via libera ad alcune riaperture.