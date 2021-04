Londra | pub e bar di nuovo pieni dopo l’allentamento delle restrizioni – Video

(Di lunedì 12 aprile 2021) I cittadini ditornano a riempire i pub e brindano alche il numero di decessi e quello dei contagi si è ridotto in maniera significativa. Nel Regno Unito, infatti, in queste ore stanno riaprendo diverse attività tra cui i ristoranti, le palestre, i parchi, i parrucchieri e i negozi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

repubblica : Londra e le aperture: la vita ricomincia dal pub - DarioNardella : A #Londra hanno consentito la riapertura di ristoranti e pub che hanno spazi all’aperto senza pass vaccinale. Anche… - TITTIPRICE : Pub pieni (all'aperto) a Carnaby street, #Londra. Il racconto delle #riaperture su @SkyTG24 mentre i decessi regist… - ArjunaCecchetti : @DarioNardella A Londra hanno aperto i pub solo dopo aver piegato la curva coi vaccini. Niente pass o tamponi, ma vaccini. - diUgoPiazza : SI PUÒ FARE. Londra è l’intero UK uno dei paesi più colpiti dalla terza ondata ha in poco più di due mesi raggiunto… -

In leggero ribasso, - 0,37%, nel giorno delle prime riaperture dopo tre mesi di blocco e con le persone in fila fin dalla mezzanotte davanti ai. La rapida campagna di vaccinazione messa ...Mentre in Inghilterra riaprono negozi,e ristoranti arriva sulle principali piattaforme digitali, dal 16 aprile, 'Locked Down', ... Siamo ae i protagonisti decidono di separarsi proprio alla ...Una nuova veste grafica per una testata storica, che ogni giorno offre ai suoi lettori notizie, opinioni e approfondimenti sui grandi fatti dall’Italia e dal mondo, attraverso il quotidiano cartaceo e ...Scatta infatti oggi la fase due della "road map" stabilita dal governo britannico per la graduale riapertura del Paese e si comincia da pub (sebbene con il limite ... Così a Oxford Street a Londra, ...