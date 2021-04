Lombardia zona arancione da oggi: dai negozi ai ristoranti e alle scuole, ecco le regole (Di lunedì 12 aprile 2021) Gli studenti delle superiori passano alla didattica in presenza al 50 per cento, riaprono tutte le attività commerciali. Limitazioni negli spostamenti fuori dal Comune Leggi su corriere (Di lunedì 12 aprile 2021) Gli studenti delle superiori passano alla didattica in presenza al 50 per cento, riaprono tutte le attività commerciali. Limitazioni negli spostamenti fuori dal Comune

Advertising

LegaSalvini : LOMBARDIA TORNA IN ZONA ARANCIONE, #FONTANA: “SI VEDE LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL” - rtl1025 : ??#Campania, #ValleDAosta e #Puglia dovrebbero restare regioni rosse, #Sardegna da arancione dovrebbe invece passare… - Agenzia_Ansa : Dal 12 Aprile sei Regioni tornano in arancione. Sono Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Pi… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Da oggi #12aprile la Lombardia torna in zona arancione - fanpage : Da oggi #12aprile la Lombardia torna in zona arancione -