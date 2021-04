(Di lunedì 12 aprile 2021) (Adnkronos) – “Oggi -continua il coAttilio Dadda- avviamo un nuovo modo di rappresentare il movimento cooperativo lombardo anche perché diverso è lo scenario e le forze che vi agiscono. Dinanzi ad un presente complesso e incerto il movimento cooperativo lombardo sceglie la strada dell’unità. Insieme per essere vicini ed utili alle migliaia di cooperative associate, per alleggerire il peso di questa pandemia sulle nostre comunità lombarde”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Lombardia: nasce Alleanza della cooperazione, presidente Massimo Minelli (3)... - TV7Benevento : Lombardia: nasce Alleanza della cooperazione, presidente Massimo Minelli (2)... - BuonaCaccia : [Lombardia] In apertura: Specialità - Nasce, cresce, munge > - Simone_Lonati : #Fontana'Una delle tante ragioni dell'attacco alla Lombardia nasce dal tentativo che #Lombardia portava avanti di a… - twittacolo : RT @Possidonio_GG: A #SkyTG24 han detto che gli #ultraottantenni accederanno gratis agli #skateboard ecologici per andarsi a fare il #vacci… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia nasce

SardiniaPost

Poiché il CAPAC, infine, è un ente di formazione professionale accreditato presso Regione, il corso rilascia una certificazione delle competenze acquisite, valevole in tutta l'Unione ...... era) Aria, l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti "soggetta a direzione e coordinamento da parte della regione". Ariaper volere del presidente Attilio Fontana e del ...Milano, 12 apr. (Adnkronos) – Dall’unione di Agci, Confcooperative e Legacoop, insieme con 3600 imprese associate, nasce Alleanza della cooperazione lombarda, la più grande rappresentanza regionale de ...Attilio Dadda e Cinzia Sirtoli eletti copresidenti Nasce Alleanza della Cooperazione Lombarda ... Oltre 3600 le imprese rappresentate, il 90% di quelle aderenti a una sigla in Lombardia, seconda ...