Lol | scoppia la polemica per gli sketch identici all’edizione tedesca Lillo risponde alle accuse

Leggi su tpi

(Di lunedì 12 aprile 2021)lasull’amatissimo “Lol – Chi ride è fuori“, il programma di Amazon Video con 10 comici che si sfidano a colpi di battute. Sui social diversi utenti hanno sottolineato come alcunisiano simili a quelli della versione, in particolare, a finire “sotto accusa”, è stato il numero del mago presentato daPetrolo, uno dei protagonisti più apprezzati del programma tv. Sulle pagine del Corriere della Sera il comico ha spiegato: “Quel numero non è mio e nemmeno del concorrente tedesco, ma del mago Lioz, come dichiaro anche all’inizio dello, mostrando anche un finto biglietto che mi avrebbe consegnato lui, in quanto suo adepto. Insomma, ho subito dichiarato l’autore. Ad ogni modo, il concetto di Lol è far ridere gli altri, non necessariamente con cose ...