Lol Italia | polemica per gli sketch rubati alla versione tedesca | ecco cosa è successo

(Di lunedì 12 aprile 2021) Lol dalle stelle alle stalle. Dopo giorni di esaltazione per il gruppo di comici costretti a non ridere per 6 ore, ora i performer sembrano vivere un momento di, dopo le immagini arrivate ...

La Gioconda di Elio , infatti, non sarebbe stata la novità sorpresa di. La stessa identica scena con la stessa struttura era stata usata da uno dei comici tedeschi, così come qualcun altro aveva ...Ma nelle ultime ore, a tal proposito, molti utenti hanno scoperto che alcune gag di, non sono nuove, ma sono state già compiute in altre versioni internazionali. Intervistato da Il ...Creato da Hitoshi Matsumoto, questo programma che ha visto il suo esordio in Giappone, è stato caldeggiato da Amazon in Messic, Australia e successivamente anche in Germania, Spagna e Italia. A ...Molti utenti del web hanno fatto notare la somiglianza tra alcuni sketch di «LOL» in versione italiana e tedesca. Lillo ha spiegato la semplice realtà. I feed Facebook e Instagram di molti di noi sono ...