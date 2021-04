LOL, Frank Matano è gay? No, ha una fidanzata! FOTO (Di lunedì 12 aprile 2021) Frank Matano è gay? Molti lo pensano, ma in verità il comico ha una fidanzata, Ylenia Azzurretti. Frank, visto recentemente in LOL, programma promosso e ideato da Amazon Prime Video, sembra innamoratissimo della bella Ylenia. Ma cosa sappiamo di lei? Leggi anche: LOL, Frank Matano: età, fidanzata, genitori, film, scherzi, Instagram Frank Matano è gay?... Leggi su donnapop (Di lunedì 12 aprile 2021)? Molti lo pensano, ma in verità il comico ha una fidanzata, Ylenia Azzurretti., visto recentemente in LOL, programma promosso e ideato da Amazon Prime Video, sembra innamoratissimo della bella Ylenia. Ma cosa sappiamo di lei? Leggi anche: LOL,: età, fidanzata, genitori, film, scherzi, Instagram?...

Advertising

hulkiepooh : vedendo lol e: frank ed elio siamo letteralmente io ed alberto che incubo - Laviniaxstyles : RT @ShilasWords: Angelo Pintus : -ha fatto ammonire 3 persone (Ciro, Luca, Katia) -si è auto - ammonito -si è auto - eliminato -ci ha dato… - ImRobiP : RT @yleniaindenial: Nella vita scappo dalle responsabilità come Frank Matano cerca di scappare da tutti i concorrenti di LOL - elysiante : RT @lastgiuli: guardiamo LOL insieme e beviamo uno shot ogni volta che frank cammina per non ridere - espimma : Siamo negli anni 90, fai oscillare il tubo sonoro e mostri ai tuoi amichetti il gioco del terzo braccio come farann… -