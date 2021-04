LOL, Ciro dei The Jackal: “Non pensavo di vincere, vi svelo come ho fatto” (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il nuovo format di Amazon Prime, LOL – Chi ride è fuori, ha raggiunto un gran successo. Nove agguerriti concorrenti e una sola regola: non ridere. L’innovativo game show condotto da Fedez e Mara Maionchi è stato molto seguito e, in questi giorni, non si fa altro sui social che parlare dei sei episodi e delle varie gag dei protagonisti con i telespettatori che si scatenano tra meme e video. Il vincitore di questa prima stagione di LOL è stato Ciro Priello dei The Jackal. Il comico è stato molto abile nel resistere alle risate delle battute dei suoi colleghi e nonostante sia stato quasi tra i primi ad essere ammonito è riuscito a vincere. In palio 100 mila euro da dare in beneficenza che l’attore devolverà ad Action Aid. In una recente intervista, il comico napoletano ha voluto ripercorre la sua breve ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il nuovo format di Amazon Prime, LOL – Chi ride è fuori, ha raggiunto un gran successo. Nove agguerriti concorrenti e una sola regola: non ridere. L’innovativo game show condotto da Fedez e Mara Maionchi è stato molto seguito e, in questi giorni, non si fa altro sui social che parlare dei sei episodi e delle varie gag dei protagonisti con i telespettatori che si scatenano tra meme e video. Il vincitore di questa prima stagione di LOL è statoPriello dei The. Il comico è stato molto abile nel resistere alle risate delle battute dei suoi colleghi e nonostante sia stato quasi tra i primi ad essere ammonito è riuscito a. In palio 100 mila euro da dare in beneficenza che l’attore devolverà ad Action Aid. In una recente intervista, il comico napoletano ha voluto ripercorre la sua breve ...

