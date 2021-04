Lockdown | il piano del Governo per riaprire l’Italia dal 20 Aprile al 2 Giugno

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il Ministro del Turismo ha promesso la fine dela partire dalla prossima settimana. Tante le incognite, a partire dalvaccinale che non decolla Ilin Italia potrebbe finire il 2, giorno della Festa della Repubblica. A dare l’annuncio è il Ministro del Turismo, il leghista Massimo Garavaglia, in un’intervista a La Stampa. Al momento però, ilè ancora alle prese con unvaccinale che non decolla. Le prossime decisioni dovrebbero essere prese il 20. Stando alle parole del Ministro Garavaglia, dalla prossima settimana ilinizierà a programmare le riaperture, sempre sulla base dei dati a disposizione e delle valutazioni degli esperti. Riapertura tra il 20e il 2 ...

ladyonorato : Questo è il piano. Vaccini "necessari" ogni 6 mesi vita natural durante, perché "ci sono #levarianti". Ovviamente c… - maferas : RT @romatoday: Italia fuori dal lockdown: il piano del governo Draghi dal 20 aprile al 2 giugno - bizcommunityit: Italia fuori dal lockdown: il piano del #governo Draghi dal 20 aprile al 2 giugno - mariani1956lia2 : RT @GiorgiaMeloni: È un anno che chiudiamo palestre, ristoranti, bar, teatri, piscine, scuole di danza ma il virus continua a circolare: è… - News24_it: Italia fuori dal lockdown: il piano del governo Draghi dal 20 aprile al 2 giugno

... e completare ildi inoculazione entro fine giugno. Il Giappone ha iniziato a immunizzare il ... in attesa della riapertura dopo ildeciso a dicembre dalle autorità britanniche per ...E sul governo Draghi: "Se nei prossimi giorni si fa undi riapertura di alcune attività, ... "La situazione era molto diversa, uscivamo dapesante e in più quest'anno abbiamo le armi, i ...L’organizzazione mantello delle PMI svizzere ha presentato la sua valutazione critica della situazione. Regazzi: “La task-force scientifica fa parte ...partendo dai soggetti fragili – come in teoria sarebbe previsto anche dal nostro piano vaccinale – ha prodotto i suoi effetti positivi grazie all’organizzazione della campagna. Lockdown rigido e ...