Locatelli “Ogni sforzo per far disputare gli Europei a Roma”

Roma (ITALPRESS) – "Verrà fatto Ogni sforzo per consentire la disputa a Roma della gara inaugurale degli Europei e delle altre tre partite. Su questo non c'è alcun dubbio". Ai microfoni di "Radio anch'io sport", su Rai Radio 1, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Franco Locatelli, rassicura gli sportivi e anche l'Uefa circa l'impegno di garantire un numero minimo di spettatori all'Olimpico (il 25%) per gli imminenti Europei di calcio. Condicio sine qua non, questa, che la Figc dovrà comunicare al massimo organismo continentale entro il 19 aprile. "Premesso che la scelta spetta alla politica, da parte del Cts c'è la massima disponibilità a valutare la presenza del pubblico, considerando anche gli spostamenti ...

