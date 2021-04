Locatelli: 'Faremo ogni sforzo per Euro 2021. Il pubblico? Valuteremo' (Di lunedì 12 aprile 2021) Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico si è espresso, in merito alla risposta che l'Uefa attende entro 7 giorni riguardo alla possibilità o meno di giocare la partita ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 aprile 2021) Franco, coordinatore del Comitato tecnico scientifico si è espresso, in merito alla risposta che l'Uefa attende entro 7 giorni riguardo alla possibilità o meno di giocare la partita ...

Advertising

globalistIT : - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Franco Locatelli: 'Faremo di tutto per non perdere le gare degli Europei in Italia. Serie A con il pubblico nella prossi… - TUTTOJUVE_COM : Franco Locatelli: 'Faremo di tutto per non perdere le gare degli Europei in Italia. Serie A con il pubblico nella p… - gilnar76 : Franco Locatelli: «Apertura stadi per Euro 2020? Vi dico cosa faremo» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - zazoomblog : Locatelli (coordinatore CTS): «Euro 2020? Faremo tutto il possibile per aprire gli stadi» - #Locatelli #(coordinat… -