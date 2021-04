Locatelli: “Europei col pubblico? La scelta spetta alla politica” (Di lunedì 12 aprile 2021) Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, ha affrontato il tema del pubblico ai prossimi Europei a Radio Rai. Verrà fatto ogni sforzo per ottenere sia la partita inaugurale che per gli altri tre incontri, su questo non ci deve essere alcun dubbio ed è stato ribadito anche stamattina dal ministro Speranza. Possiamo dare tutto il supporto tecnico possibile ma la scelta spetta alla politica. La decisione deve essere presa entro 7 giorni ma è auspicabile che la UEFA ci dia un po’ di tempo in più, visto che mancano ancora due mesi. Devono essere elaborati una serie di protocolli per far sì che tutto proceda per il meglio. Arrivare ai primi giorni di maggio sarebbe meglio, a quel punto sarebbe più ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 aprile 2021) Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, ha affrontato il tema delai prossimia Radio Rai. Verrà fatto ogni sforzo per ottenere sia la partita inaugurale che per gli altri tre incontri, su questo non ci deve essere alcun dubbio ed è stato ribadito anche stamattina dal ministro Speranza. Possiamo dare tutto il supporto tecnico possibile ma la. La decisione deve essere presa entro 7 giorni ma è auspicabile che la UEFA ci dia un po’ di tempo in più, visto che mancano ancora due mesi. Devono essere elaborati una serie di protocolli per far sì che tutto proceda per il meglio. Arrivare ai primi giorni di maggio sarebbe meglio, a quel punto sarebbe più ...

