Lo strano suicidio del brigadiere Santino Tuzi | il supertestimone del delitto di Arce

Santino Tuzi, 59 anni, brigadiere di Arce, viene trovato nella sua auto con il petto squarciato da un colpo sparato dalla sua Beretta d'ordinanza l'11 aprile 2008. Avrebbe dovuto testimoniare sul delitto di Serena Mollicone, la studentessa 18enne trovata morta in un boschetto di Fonte Cupa, ad Arce, 7 anni prima. Seduto al posto di guida, un braccio steso lungo il corpo, l'altro ripiegato sul freno a mano, il petto squarciato da un proiettile. Santino Tuzi, 50 anni, brigadiere, viene ritrovato così a bordo della sua auto parcheggiata sul greto del Liri, ad Arce, la mattina dell'11 aprile 2008. Un altro morto in quella valle di misteri e fantasmi, dove efebi ragazzini di 11 anni e giovanissime donne muoiono uccisi ...

