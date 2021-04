Lo Scaffale dei Libri | la nostra rubrica settimanale | diamo i voti a Italian Life di Tim Parks | Maschi e Murmaski di Chiara Bongiovanni | Splendi come vita di Maria Grazia Calandrone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) La verità è che questa settimana avrei dovuto leggere un altro libro ma l’attrazione è stata fatale. “Dai, leggo giusto l’incipit e poi lo metto via”, mi sono detta. Solo che poi la prima riga è diventata il primo capitolo che è diventato la prima parte e in un attimo è arrivata la fine.(Rizzoli) è semplicemente magnetico, una fiaba moderna disillusa e dissacrante, che consegna al lettore un ritratto scomodo e veritiero del nostro Paese e dei suoi meccanismi collaudati. Lo sguardo di Tim, scrittore e giornalista inglese che vive in Italia da quarant’anni, colpisce e affonda con una precisione impeccabile, colpendo con un pugno la pancia dell’Italia. La storia vede intrecciarsi le vite di Valeria, giovane che decide di lasciare il paesino della Basilicata dove è nata e cresciuta per studiare in una prestigiosa ...