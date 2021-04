"Lo faccio piangere": Vera Gemma promette battaglia all'Isola dei Famosi, Gilles Rocca nel mirino (Di lunedì 12 aprile 2021) Aumentano le tensioni tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi. A poche ore dalla diretta su Canale 5, Vera Gemma si è scagliata contro Gilles Rocca. Parlando con le sue compagne su Playa Esperanza, Miryea Stabile ed Elisa Isoardi, Vera ha preso di mira Rocca, chiamato dal gruppetto “l'innominato”. “Non ha mai avuto questo coraggio di venirmi ad affrontare, a parlare. Io mi auguro che continui a non averlo perché lo faccio piangere”, ha dichiarato la Gemma. Anche se lontana dagli altri naufraghi, Vera Gemma pensa spesso al momento in cui potrà rivederli e affrontarli uno alla volta. “Non è che mi sono calmata. Il mio carattere non si è minimamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Aumentano le tensioni tra i naufraghi dell'dei. A poche ore dalla diretta su Canale 5,si è scagliata contro. Parlando con le sue compagne su Playa Esperanza, Miryea Stabile ed Elisa Isoardi,ha preso di mira, chiamato dal gruppetto “l'innominato”. “Non ha mai avuto questo coraggio di venirmi ad affrontare, a parlare. Io mi auguro che continui a non averlo perché lo”, ha dichiarato la. Anche se lontana dagli altri naufraghi,pensa spesso al momento in cui potrà rivederli e affrontarli uno alla volta. “Non è che mi sono calmata. Il mio carattere non si è minimamente ...

Advertising

franci_pirass : RT @Noemi_28_1D: Trenta ok visto che sono una brava persona vi faccio piangere di nuovo I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAward… - vashappeninmeg : RT @Noemi_28_1D: Trenta ok visto che sono una brava persona vi faccio piangere di nuovo I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAward… - shallaoned : RT @Noemi_28_1D: Trenta ok visto che sono una brava persona vi faccio piangere di nuovo I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAward… - BABYL0NV : @use_thekindness sento che non ce la faccio più però non posso piangere ora vorrei ma non posso davvero scusami - luvxharreh : sto per mettermi a piangere non ce la faccio più -