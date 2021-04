Liverpool, sensazionale ritorno: Suarez di nuovo in Reds perché frustrato da Simeone… (Di lunedì 12 aprile 2021) Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Potrebbe essere questo il caso di Luis Suarez, nuovamente accostato al Liverpool in vista della prossima stagione. Stando a quanto riporta il Daily Mail che cita il portale spagnolo Todofichajes, il Pistolero ora all'Atletico Madrid sarebbe stufo dell'esperienza in Colchoneros, ed in modo particolare del gioco di Diego Pablo Simeone.Suarez al Liverpool per "colpa" di Simeonecaption id="attachment 1028353" align="alignnone" width="617" Suarez, getty images/captionDopo aver detto addio in malo modo al Barcellona la scorsa estate ed essere stato vicinissimo anche alla Juventus, Luis Suarez ha firmato per l'Atletico Madrid. Un'annata fin qui molto positiva, almeno in termini di reti realizzate e prestazioni. Eppure, qualcosa ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 aprile 2021) Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Potrebbe essere questo il caso di Luis, nuovamente accostato alin vista della prossima stagione. Stando a quanto riporta il Daily Mail che cita il portale spagnolo Todofichajes, il Pistolero ora all'Atletico Madrid sarebbe stufo dell'esperienza in Colchoneros, ed in modo particolare del gioco di Diego Pablo Simeone.alper "colpa" di Simeonecaption id="attachment 1028353" align="alignnone" width="617", getty images/captionDopo aver detto addio in malo modo al Barcellona la scorsa estate ed essere stato vicinissimo anche alla Juventus, Luisha firmato per l'Atletico Madrid. Un'annata fin qui molto positiva, almeno in termini di reti realizzate e prestazioni. Eppure, qualcosa ...

Advertising

ItaSportPress : Liverpool, sensazionale ritorno: Suarez di nuovo in Reds perché frustrato da Simeone... - - endriuco : @alexfrosio Imo sono due frasi che non meritano di essere collegate: per il ciclo sensazionale che ha completato a… -