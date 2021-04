LIVE Musetti-Karatsev, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: esordio da brividi contro il potente russo (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Musetti-Karatsev, Masters1000 Montecarlo: programma, orario, tv, streaming – Masters1000 Montecarlo: il tabellone di Lorenzo Musetti. Aslan Karatsev al 1° turno, poi Tsitsipas Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Aslan Karatsev, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021. Prima sfida di sempre tra il tennista azzurro e il russo: chi vince sfiderà al secondo turno uno tra Stefanos Tsitsipas che ha ricevuto un bye al primo turno. Match interessante tra due giocatori con due ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA: programma, orario, tv, streaming –: il tabellone di Lorenzo. Aslanal 1° turno, poi Tsitsipas Buongiorno e bentrovati alladel match tra Lorenzoe Aslan, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATPdi2021. Prima sfida di sempre tra il tennista azzurro e il: chi vince sfiderà al secondo turno uno tra Stefanos Tsitsipas che ha ricevuto un bye al primo turno. Match interessante tra due giocatori con due ...

Advertising

infoitsport : LIVE Musetti-Karatsev, risultato in tempo reale Atp Montecarlo 2021: inizio ore 11.00 - ilveggente_it : ??#TENNIS #ATP1000 Master di #Montecarlo: #Musetti Vs #Karatsev è un match valido per il primo turno dell’ATP Mast… - infoitsport : LIVE Musetti-Djere 4-6 6-4 2-6, ATP Cagliari in DIRETTA: il serbo batte l'azzurro al termine di una tiratissima bat… - infoitsport : LIVE - Musetti-Djere 0-0, Atp Cagliari 2021: RISULTATO IN DIRETTA. Aggiornamenti in tempo reale - live_tennis : Sardegna Open - Quarter-final: Laslo Djere beat Lorenzo Musetti 6-4, 4-6, 6-2 -