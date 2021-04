LIVE – Musetti-Karatsev 0-1, Masters 1000 Montecarlo 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 12 aprile 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Lorenzo Musetti e Aslan Karatsev, valida per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2021. L’azzurrino affronterà dunque il russo, che predilige le superfici dure ma non sfigura assolutamente sulla terra rossa: l’italiano tenterà di giocare le proprie innumerevoli carte a disposizione e dare seguito a quanto di buono mostrato pochi giorni fa in Sardegna. Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale, durante la mattinata di lunedì 12 aprile, sullo scontro che rappresenterà un ulteriore tassello del puzzle tennistico costruito gradualmente dal carrarese. COME VEDERE IL MATCH IN TV Segui il LIVE su Sportace.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA DEL 12 APRILE AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) Ile latestuale della sfida tra Lorenzoe Aslan, valida per il primo turno deldi. L’azzurrino affronterà dunque il russo, che predilige le superfici dure ma non sfigura assolutamente sulla terra rossa: l’italiano tenterà di giocare le proprie innumerevoli carte a disposizione e dare seguito a quanto di buono mostrato pochi giorni fa in Sardegna. Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale, durante la mattinata di lunedì 12 aprile, sullo scontro che rappresenterà un ulteriore tassello del puzzle tennistico costruito gradualmente dal carrarese. COME VEDERE IL MATCH IN TV Segui ilsu Sportace.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA DEL 12 APRILE AGGIORNA LA ...

