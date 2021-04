LIVE Fognini-Kecmanovic, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: si spera di riprendere alle 16.30, comunicato nuovo ordine di gioco (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02: I doppi previsti per la giornata odierna sono stati rinviati ufficialmente a domani. Gli organizzatori hanno pubblicato il nuovo ordine di gioco con inizio fissato per le ore 16.30, anche se ora come ora non ha smesso di piovere. Confermata la prosecuzione di Musetti sul Centrale, Caruso spostato sul campo 9 (primo incontro) con Cecchinato-Koepfer a seguire. Fognini resta terzo match sul Centrale, Fabbiano-Hurkacz comincerà al termine di Davidovich Fokina-de Minaur sul Campo 2 15.34: Nessun incontro riprenderà prima delle ore 17: si prevede pioggia fino alle 22, di conseguenza appare quasi scontata la cancellazione dell’intero programma di gioco. Per quanto riguarda la giornata di domani, dovrebbe ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02: I doppi previsti per la giornata odierna sono stati rinviati ufficialmente a domani. Gli organizzatori hanno pubblicato ildicon inizio fissato per le ore 16.30, anche se ora come ora non ha smesso di piovere. Confermata la prosecuzione di Musetti sul Centrale, Caruso spostato sul campo 9 (primo incontro) con Cecchinato-Koepfer a seguire.resta terzo match sul Centrale, Fabbiano-Hurkacz comincerà al termine di Davidovich Fokina-de Minaur sul Campo 2 15.34: Nessun incontro riprenderà prima delle ore 17: si prevede pioggia fino22, di conseguenza appare quasi scontata la cancellazione dell’intero programma di. Per quanto riguarda la giornata di domani, dovrebbe ...

