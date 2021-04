L’Italia diventa arancione | ecco le regole | cosa si può fare e cosa è vietato

Leggi su donnaglamour

(Di lunedì 12 aprile 2021) Dal 12 aprileè passata quasi tutta in zonale nuovepreviste dal decreto in vigore,si puòresta invece. Passano le settimane e cambiano anche i colori delle regioni italiane. Dal 12 aprilepassa quasi totalmente in zona. Restano in rosso solo Campania, Valle d’Aosta, Puglia e Sardegna (regione che pure, fino a meno di un mese fa, era l’unica bianca). Per il resto, quasi 50 milioni di persone possono finalmente tornare a respirare. Attenzione però: zonanon significa liberi tutti!quali sono lee quali sono le novità introdotte dal ...