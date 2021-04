“L’Italia, com’era”, le immagini del Paese nelle foto dell’Archivio Alinari (Di lunedì 12 aprile 2021) Volti e mestieri, luoghi e città. Operai e lavandaie, funzionari e scugnizzi, artigiani e urbanisti; porti e acquedotti, giardini e monumenti, gite aziendali e chioschetti di artigiani. È L’Italia con le sue facce e le sue opere, una carrellata del secolo scorso nelle immagini indimenticabili degli Archivi Alinari, deposito storico della memoria visiva nazionale, oggi una Fondazione della regione Toscana presieduta da Giorgio Van Straten e diretta da Claudia Baroncini. “L’Italia, com’era” è un format che andrà online dal 17 aprile 2021 sul sito www.foglieviaggi.cloud curato da Vittorio Ragone e animato da giornalisti e scrittori. Per dieci grandi città una videofotogallery con immagini del Novecento, e un racconto d’autore su eventi-cardine ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 aprile 2021) Volti e mestieri, luoghi e città. Operai e lavandaie, funzionari e scugnizzi, artigiani e urbanisti; porti e acquedotti, giardini e monumenti, gite aziendali e chioschetti di artigiani. Ècon le sue facce e le sue opere, una carrellata del secolo scorsoindimenticabili degli Archivi, deposito storico della memoria visiva nazionale, oggi una Fondazione della regione Toscana presieduta da Giorgio Van Straten e diretta da Claudia Baroncini. “” è un format che andrà online dal 17 aprile 2021 sul sito www.foglieviaggi.cloud curato da Vittorio Ragone e animato da giornalisti e scrittori. Per dieci grandi città una videogallery condel Novecento, e un racconto d’autore su eventi-cardine ...

